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Постер к 1-му сезону сериала Глухарь. Возвращение
Киноафиша Сериалы Глухарь. Возвращение Сезоны Сезон 1

Глухарь. Возвращение, 1 сезон

Gluhar. Vozvrashchenie 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 64
Продолжительность сезона 51 час 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Глухарь. Возвращение»

В 1-м сезоне сериала «Глухарь. Возвращение» в центре событий оказывается Сергей Глухарев. Он стал майором и занял пост руководителя следственного отдела. Он сталкивается с целым рядом новых служебных обязанностей. Денис Антошин в это время пытается справиться с личными проблемами. Герои по-прежнему дружат и во всем поддерживают друг друга. Отношения Сергея с его руководительницей Ириной Зиминой стремительно развиваются, как и отношения Дениса и его возлюбленной Анастасии. Жизнь Коли Тарасова принимает неожиданный поворот. Руководителю СКМ Станиславу Карпову тоже есть чем удивить.

Список серий 1-го сезона сериала «Глухарь. Возвращение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пятницкий
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2011
Заочница
Сезон 1 Серия 2
5 сентября 2011
Семейный очаг
Сезон 1 Серия 3
6 сентября 2011
Серёжа
Сезон 1 Серия 4
6 сентября 2011
Отец
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2011
Все, что есть у меня
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2011
Амнезия
Сезон 1 Серия 7
8 сентября 2011
Нелюди
Сезон 1 Серия 8
8 сентября 2011
Шапочный разбор
Сезон 1 Серия 9
9 сентября 2011
Шпионские страсти
Сезон 1 Серия 10
9 сентября 2011
Точка зеро
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2011
Жуки
Сезон 1 Серия 12
12 сентября 2011
Сила есть
Сезон 1 Серия 13
13 сентября 2011
Ночные гости
Сезон 1 Серия 14
14 сентября 2011
Чёрная кошка
Сезон 1 Серия 15
14 сентября 2011
Наезд
Сезон 1 Серия 16
15 сентября 2011
Слон
Сезон 1 Серия 17
19 сентября 2011
Батарея
Сезон 1 Серия 18
19 сентября 2011
Туман
Сезон 1 Серия 19
20 сентября 2011
Спасатель
Сезон 1 Серия 20
20 сентября 2011
Запись
Сезон 1 Серия 21
21 сентября 2011
Нефть
Сезон 1 Серия 22
21 сентября 2011
Грязные деньги
Сезон 1 Серия 23
22 сентября 2011
Принцип ящерицы
Сезон 1 Серия 24
22 сентября 2011
Новая Работа
Сезон 1 Серия 25
26 сентября 2011
Никто
Сезон 1 Серия 26
26 сентября 2011
Сделка
Сезон 1 Серия 27
27 сентября 2011
Гаечка
Сезон 1 Серия 28
27 сентября 2011
Карусель
Сезон 1 Серия 29
28 сентября 2011
Грань
Сезон 1 Серия 30
29 сентября 2011
Спринт
Сезон 1 Серия 31
3 октября 2011
Предатель
Сезон 1 Серия 32
3 октября 2011
Золотишко
Сезон 1 Серия 33
4 октября 2011
Преступление и наказание
Сезон 1 Серия 34
4 октября 2011
Майские-3
Сезон 1 Серия 35
5 октября 2011
Сирены
Сезон 1 Серия 36
5 октября 2011
Мертвец-1
Сезон 1 Серия 37
6 октября 2011
Мертвец-2
Сезон 1 Серия 38
6 октября 2011
Жалоба
Сезон 1 Серия 39
10 октября 2011
Баня
Сезон 1 Серия 40
10 октября 2011
Скандалисты
Сезон 1 Серия 41
11 октября 2011
Няня
Сезон 1 Серия 42
11 октября 2011
Мечта
Сезон 1 Серия 43
12 октября 2011
Я – табуретка
Сезон 1 Серия 44
12 октября 2011
Присяжный
Сезон 1 Серия 45
13 октября 2011
Война
Сезон 1 Серия 46
13 октября 2011
Поджог
Сезон 1 Серия 47
14 октября 2011
В огне
Сезон 1 Серия 48
14 октября 2011
Зануда
Сезон 1 Серия 49
17 октября 2011
Эскулап
Сезон 1 Серия 50
17 октября 2011
Сумасшедшие деньки
Сезон 1 Серия 51
18 октября 2011
Сокровища Тибета
Сезон 1 Серия 52
18 октября 2011
По совести
Сезон 1 Серия 53
19 октября 2011
Цемент
Сезон 1 Серия 54
20 октября 2011
Офисный планктон
Сезон 1 Серия 55
21 октября 2011
Папаша
Сезон 1 Серия 56
24 октября 2011
Ноябрь
Сезон 1 Серия 57
24 октября 2011
Собачник
Сезон 1 Серия 58
25 октября 2011
Другой
Сезон 1 Серия 59
25 октября 2011
Когтистый зверь
Сезон 1 Серия 60
26 октября 2011
Rec
Сезон 1 Серия 61
26 октября 2011
И.О.
Сезон 1 Серия 62
27 октября 2011
Четвёртая власть
Сезон 1 Серия 63
27 октября 2011
Точка
Сезон 1 Серия 64
28 октября 2011
График выхода всех сериалов
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