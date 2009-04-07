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Постер к 1-му сезону сериала Глухарь. Продолжение
Киноафиша Сериалы Глухарь. Продолжение Сезоны Сезон 1

Глухарь. Продолжение, 1 сезон

Gluhar. Prodolzhenie 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 48
Продолжительность сезона 38 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Глухарь. Продолжение»

В 1-м сезоне сериала «Глухарь. Продолжение» Антошин через два месяца прибыл в Москву и обратился к Зиминой. Она помогла ему стать сотрудником оперативного отделения. Глухарев встретил приятеля без особого энтузиазма. Погибший Алик вновь появился на горизонте. Милиция обнаружила его тело. Главным подозреваемым оказался Тарасов Николай, поскольку возле места происшествия видеозаписи зафиксировали его автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов готовы уладить дело за 10 000 долларов. Антошин вместе с оперативниками установил слежку за неким Шутовым, которого подозревают в торговле наркотическими веществами.

Список серий 1-го сезона сериала «Глухарь. Продолжение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пропасть
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2009
Один-три-семь
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2009
Холодная война
Сезон 1 Серия 3
9 апреля 2009
За что?
Сезон 1 Серия 4
10 апреля 2009
На крючке
Сезон 1 Серия 5
11 апреля 2009
Ужин
Сезон 1 Серия 6
14 апреля 2009
Вторая жизнь
Сезон 1 Серия 7
15 апреля 2009
Плацебо
Сезон 1 Серия 8
16 апреля 2009
Кошмары
Сезон 1 Серия 9
17 апреля 2009
Пробуждение
Сезон 1 Серия 10
18 апреля 2009
Допрос
Сезон 1 Серия 11
21 апреля 2009
Стресс
Сезон 1 Серия 12
21 апреля 2009
Зазеркалье
Сезон 1 Серия 13
22 апреля 2009
Ради тебя
Сезон 1 Серия 14
22 апреля 2009
Будь что будет
Сезон 1 Серия 15
23 апреля 2009
Мусора
Сезон 1 Серия 16
23 апреля 2009
Снова майские
Сезон 1 Серия 17
24 апреля 2009
Страшно жить
Сезон 1 Серия 18
24 апреля 2009
Каждый сам за себя
Сезон 1 Серия 19
27 апреля 2009
День рождения
Сезон 1 Серия 20
27 апреля 2009
Это правда
Сезон 1 Серия 21
28 апреля 2009
Дураки
Сезон 1 Серия 22
28 апреля 2009
Бутылки
Сезон 1 Серия 23
29 апреля 2009
Банда
Сезон 1 Серия 24
29 апреля 2009
Бег
Сезон 1 Серия 25
30 апреля 2009
Салочки
Сезон 1 Серия 26
30 апреля 2009
Фейерверк
Сезон 1 Серия 27
1 мая 2009
Проверка
Сезон 1 Серия 28
2 мая 2009
Палец
Сезон 1 Серия 29
3 мая 2009
ППС
Сезон 1 Серия 30
4 мая 2009
Стычка
Сезон 1 Серия 31
5 мая 2009
Дыра
Сезон 1 Серия 32
6 мая 2009
Начальник следственного отдела
Сезон 1 Серия 33
7 мая 2009
Ночная палатка
Сезон 1 Серия 34
8 мая 2009
Перелом
Сезон 1 Серия 35
11 мая 2009
Палки
Сезон 1 Серия 36
12 мая 2009
В особом порядке
Сезон 1 Серия 37
13 мая 2009
Хамелеон
Сезон 1 Серия 38
14 мая 2009
Столкновение
Сезон 1 Серия 39
15 мая 2009
Траур
Сезон 1 Серия 40
18 мая 2009
Маски долой!
Сезон 1 Серия 41
19 мая 2009
Потеря потерь
Сезон 1 Серия 42
20 мая 2009
Люди и звери
Сезон 1 Серия 43
21 мая 2009
Жизнь взаймы
Сезон 1 Серия 44
22 мая 2009
Наследство
Сезон 1 Серия 45
25 мая 2009
Опьянение
Сезон 1 Серия 46
26 мая 2009
Гений
Сезон 1 Серия 47
27 мая 2009
Тьма
Сезон 1 Серия 48
28 мая 2009
График выхода всех сериалов
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