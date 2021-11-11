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Постер к 1-му сезону сериала 5:32
Киноафиша Сериалы 5:32 Сезоны Сезон 1

5:32, 1 сезон

5:32
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «5:32»

В 1-м сезоне сериала «5:32» история начинается еще в 90-е годы прошлого столетия в Казахстане. В столице работает опытный и одаренный следователь по особо тяжким делам Шалкар. Он охотится за маньяком, имеющим особый почерк, который представляет каждое убийство как акт искусства. Проходят годы, Шалкар стареет и теряет хватку. В какой-то момент его вынужденно отправляют на пенсию. Мужчина, который так и не обзавелся из-за плотной работы семьей и детьми, страдает от тоски и одиночества, постепенно спиваясь. Но однажды младшие коллеги обращаются к нему за помощью: кто-то копирует почерк того самого маньяка из 90-х.

Список серий 1-го сезона сериала «5:32» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Таксисты | Дело № 1
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2021
Монстр в юбке | Дело № 2
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2021
Бессистемный маньяк | Дело № 3
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2021
Одноногий дед | Дело № 4
Сезон 1 Серия 4
25 ноября 2021
Маньяк из студгородка | Дело № 5
Сезон 1 Серия 5
2 декабря 2021
Отчаянный | Дело № 6 | Часть 1
Сезон 1 Серия 6
9 декабря 2021
Банда людоедов | Дело № 6 | Часть 2
Сезон 1 Серия 7
16 декабря 2021
Солдаты одной армии | Дело № 7
Сезон 1 Серия 8
23 декабря 2021
Свадьба Шалкара | Дело № 8
Сезон 1 Серия 9
20 января 2022
Незаменимых не бывает | Дело № 9
Сезон 1 Серия 10
27 января 2022
Лучший мент в отделе | Дело № 10
Сезон 1 Серия 11
3 февраля 2022
Последнее задание | Дело № 11
Сезон 1 Серия 12
10 февраля 2022
Час расплаты | Дело № 12
Сезон 1 Серия 13
15 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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