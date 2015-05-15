В 1-м сезоне сериала «Продюсеры» в центре событий оказываются несколько человек, которые работают в индустрии развлечений. Ра Джун-мо долгие годы продюсирует развлекательные программы. Тхак Е-джин работает в музыкальном отделе много лет. Находясь, в режиме постоянной борьбы и конкуренции она стала жесткой и прямолинейной. Пэк Сын-чхан ради любви оставил карьеру прокурора и подался в шоу-бизнес. Синди — молодая исполнительница с замашками дивы. Она работала с 13-летнего возраста и производит впечатление хладнокровной и недоступной. Девушка пережила множество предательств и научилась не подпускать людей слишком близко.