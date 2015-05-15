Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Producer 2015, season 1

Producer season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Producer Seasons Season 1

Producer
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 May 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 16 hours 0 minute
"Producer" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Продюсеры» в центре событий оказываются несколько человек, которые работают в индустрии развлечений. Ра Джун-мо долгие годы продюсирует развлекательные программы. Тхак Е-джин работает в музыкальном отделе много лет. Находясь, в режиме постоянной борьбы и конкуренции она стала жесткой и прямолинейной. Пэк Сын-чхан ради любви оставил карьеру прокурора и подался в шоу-бизнес. Синди — молодая исполнительница с замашками дивы. Она работала с 13-летнего возраста и производит впечатление хладнокровной и недоступной. Девушка пережила множество предательств и научилась не подпускать людей слишком близко.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Producer" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 May 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 May 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 May 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 May 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 May 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
30 May 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 June 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
6 June 2015
Episode 9
Season 1 Episode 9
12 June 2015
Episode 10
Season 1 Episode 10
13 June 2015
Episode 11
Season 1 Episode 11
19 June 2015
Episode 12
Season 1 Episode 12
20 June 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more