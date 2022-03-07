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Постер к 1-му сезону сериала Безумная любовь
Киноафиша Сериалы Безумная любовь Сезоны Сезон 1

Безумная любовь, 1 сезон

Crazy Love
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Безумная любовь»

В 1-м сезоне сериала «Безумная любовь» Но Го-джин с помощью своего таланта к предпринимательской деятельности и складу ума смог построить успешный бизнес в образовательной отрасли. Теперь у него есть все, о чем только может мечтать молодой мужчина: финансовые средства, связи и перспективы в будущем. Однако все это вскоре становится неважным. В один день жизнь Но Го-джина меняется. Он узнает, что жить ему осталось недолго. Закрытая девушка по имени Ли Щин-а работает помощницей Но Го-джина. Она ответственная и прилежная сотрудница, и босс ценит ее за эти качества. Однажды она узнает, что ее жизнь в скором времени оборвется.

Список серий 1-го сезона сериала «Безумная любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 апреля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 апреля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 апреля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 апреля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 апреля 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
25 апреля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
26 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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