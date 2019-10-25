В 1-м сезоне шоу «Один в один! Сладкие попытки: Франция» плохие кондитеры выступят друг против друга в кухонной битве. Они уверены, что могут опередить конкурентов в создании сложных и изысканных десертов, ведь у всех дела идут неважно. Участникам придется приложить все свои силы к тому, чтобы приготовить блюда, которые будут хотя бы немного походить на оригинальный рецепт. В их арсенале – кухонное оборудование и даже небольшая подсказка от профессионалов. На шоу кондитеры столкнутся с созданием торта из пирожных шу, маффинов с горячей начинкой и даже попытаются нарисовать на бисквите портреты судьи проекта Ноэми Ониа.