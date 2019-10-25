Menu
Season premiere 25 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 24 minutes
В 1-м сезоне шоу «Один в один! Сладкие попытки: Франция» плохие кондитеры выступят друг против друга в кухонной битве. Они уверены, что могут опередить конкурентов в создании сложных и изысканных десертов, ведь у всех дела идут неважно. Участникам придется приложить все свои силы к тому, чтобы приготовить блюда, которые будут хотя бы немного походить на оригинальный рецепт. В их арсенале – кухонное оборудование и даже небольшая подсказка от профессионалов. На шоу кондитеры столкнутся с созданием торта из пирожных шу, маффинов с горячей начинкой и даже попытаются нарисовать на бисквите портреты судьи проекта Ноэми Ониа.

6.4 IMDb
Sea, Cake & Surf
Season 1 Episode 1
25 October 2019
The Hook-Up Plan
Season 1 Episode 2
25 October 2019
Frozen Mess
Season 1 Episode 3
25 October 2019
Made in France
Season 1 Episode 4
25 October 2019
Face-Off, Bake-Off
Season 1 Episode 5
25 October 2019
We Are the Champions
Season 1 Episode 6
25 October 2019
