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Постер к 1-му сезону сериала Рубикон
Киноафиша Сериалы Рубикон Сезоны Сезон 1

Рубикон , 1 сезон

Rubicon
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рубикон »

В 1-м сезоне сериала «Рубикон» одаренного математика Уилла Трэвиса вербуют агенты загадочной тайной организации. Теперь он должен работать аналитиком в Национальном мозговом центре. В обязанности мужчины входит предсказание вероятности тех или иных мировых событий, чтобы их можно было ускорить или, напротив, предотвратить. Сперва Уилл уверен, что он наконец стал частью чего-то огромного и важного, а его работа действительно приносит людям пользу. Но вскоре задания руководства начинают настораживать мужчину. Он понимает, что создатели этого центра – скорее сверхзлодеи, чем супергерои.

Список серий 1-го сезона сериала «Рубикон » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сожранный Gone in the Teeth
Сезон 1 Серия 1
13 июня 2010
Первый школьный день The First Day of School
Сезон 1 Серия 2
1 августа 2010
Не упуская главного Keep the Ends Out
Сезон 1 Серия 3
8 августа 2010
Аутсайдер The Outsider
Сезон 1 Серия 4
15 августа 2010
Соедини точки Connect the Dots
Сезон 1 Серия 5
22 августа 2010
Взгляни на муравья Look to the Ant
Сезон 1 Серия 6
29 августа 2010
Правда выйдет наружу The Truth Will Out
Сезон 1 Серия 7
5 сентября 2010
Пойманная с поличным Caught in the Suck
Сезон 1 Серия 8
12 сентября 2010
Честности в мужчинах нет No Honesty in Men
Сезон 1 Серия 9
19 сентября 2010
В кого мы верим In Whom We Trust
Сезон 1 Серия 10
26 сентября 2010
Дело удачного дня A Good Day's Work
Сезон 1 Серия 11
3 октября 2010
Блудные сыновья Wayward Sons
Сезон 1 Серия 12
10 октября 2010
Тебе не победить You Never Can Win
Сезон 1 Серия 13
17 октября 2010
График выхода всех сериалов
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