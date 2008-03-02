Во 2-м сезоне сериала «Желтая пресса» Джулия Мэллори обвиняет журнал Dirt в разрушении своей карьеры и нападает с ножом на его редактора Люси Спиллер. Женщина попадает в реанимацию, где в тяжелом состоянии борется за свою жизнь. Дон оказывается первым, кто нашел Люси после трагедии, из-за чего его шизофрения обостряется и выходит из-под контроля. В редакции появляется новый сотрудник Фарбер Кауфман, который должен вновь повысить тираж журнала, упавший в отсутствие Люси. Он получает задание – во что бы то ни стало добыть снимки беременной телезвезды, которая уже давно скрывается от прессы.