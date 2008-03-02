Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dirt 2007 - 2008, season 2

Dirt season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Dirt Seasons Season 2

Dirt 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 March 2008
Production year 2008
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 1 minute
"Dirt" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Желтая пресса» Джулия Мэллори обвиняет журнал Dirt в разрушении своей карьеры и нападает с ножом на его редактора Люси Спиллер. Женщина попадает в реанимацию, где в тяжелом состоянии борется за свою жизнь. Дон оказывается первым, кто нашел Люси после трагедии, из-за чего его шизофрения обостряется и выходит из-под контроля. В редакции появляется новый сотрудник Фарбер Кауфман, который должен вновь повысить тираж журнала, упавший в отсутствие Люси. Он получает задание – во что бы то ни стало добыть снимки беременной телезвезды, которая уже давно скрывается от прессы.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
"Dirt" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Welcome to Normal
Season 2 Episode 1
2 March 2008
Dirty Slutty Whores
Season 2 Episode 2
9 March 2008
God Bless the Child
Season 2 Episode 3
16 March 2008
Ties That (Don't) Bind
Season 2 Episode 4
23 March 2008
What is This Thing Called
Season 2 Episode 5
30 March 2008
And the Winner Is...
Season 2 Episode 6
6 April 2008
In Lieu of Flowers...
Season 2 Episode 7
13 April 2008
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more