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Постер к 1-му сезону сериала Адские кошки
Киноафиша Сериалы Адские кошки Сезоны Сезон 1

Адские кошки, 1 сезон

Hellcats
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Адские кошки»

В 1-м сезоне сериала «Адские кошки» юная красавица по имени Марти учится в престижном колледже. Ее любят и преподаватели, и однокурсники, и за ней плотно закреплено звание самой классной девчонки во всем кампусе. Но у Марти есть и враги – чирлидерши из команды поддержки «Адские кошки». Всю жизнь девушка смеялась над ними из-за того, что они носят одинаковую форму, объективирующую женщин, и скачут на трибунах перед футболистами. Но все меняется, когда Марти самой приходится стать частью этой команды. Она лишается стипендии, и теперь у нее есть только два варианта: вылететь из колледжа или поступиться своими принципами.

Список серий 1-го сезона сериала «Адские кошки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Чужой мир A World Full of Strangers
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2010
Моя молитва I Say a Little Prayer
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2010
Бил-стрит после полуночи Beale St. After Dark
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2010
Никто меня не любит, как мама Nobody Loves Me But My Mother
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2010
Песня узника The Prisoner's Song
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2010
Потрёпанное знамя Ragged Old Flag
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2010
Парные игры The Match Game
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2010
На заднем сиденье машины Back of a Car
Сезон 1 Серия 8
3 ноября 2010
Закончить начатое Finish What We Started
Сезон 1 Серия 9
10 ноября 2010
Клянусь в своей любви Pledging My Love
Сезон 1 Серия 10
17 ноября 2010
Подумай дважды, прежде чем уйти Think Twice Before You Go
Сезон 1 Серия 11
1 декабря 2010
Папа, о, папа! Papa, Oh Papa
Сезон 1 Серия 12
25 января 2011
Блюз взволнованной крошки Worried Baby Blues
Сезон 1 Серия 13
1 февраля 2011
Вопрос лишь «когда?» Remember When
Сезон 1 Серия 14
8 февраля 2011
Господь забыл обо мне God Must Have My Fortune Laid Away
Сезон 1 Серия 15
15 февраля 2011
Воображаемый Дэн Fancy Dan
Сезон 1 Серия 16
22 февраля 2011
Нарушенное обещание Don't Make Promises (You Can't Keep)
Сезон 1 Серия 17
1 марта 2011
Пробуждение мертвецов Woke Up Dead
Сезон 1 Серия 18
19 апреля 2011
Когда меня вычислили Before I Was Caught
Сезон 1 Серия 19
26 апреля 2011
Странная сестра Warped Sister
Сезон 1 Серия 20
3 мая 2011
Земля тысячи танцев Land of 1,000 Dances
Сезон 1 Серия 21
10 мая 2011
Дурное предчувствие I'm Sick Y'all
Сезон 1 Серия 22
17 мая 2011
График выхода всех сериалов
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