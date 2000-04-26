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Постер к 1-му сезону сериала Ния под «семеркой»
Киноафиша Сериалы Ния под «семеркой» Сезоны Сезон 1

Ния под «семеркой», 1 сезон

NieA Under 7
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ния под «семеркой»»

В 1-м сезоне сериала «Ния под «семеркой» в небольшом городе вместе живут ответственная и серьезная студентка по имени Маюко и ее эксцентричная подруга-инопланетянка Ния. Дело в том, что в двадцать первом столетии многие пришельцы прибыли на Землю и начали жить бок о бок с представителями человеческой расы. Маюко, несмотря на свой юный возраст, стремится обрести самостоятельность, сама снимает комнату и пытается совмещать работу с учебой. А вот Ния не обременена заботами. Она живет за счет подруги и беззаботно проводит время. Правда, Ния невысокого ранга в касте инопланетян – она лишь седьмая.

Список серий 1-го сезона сериала «Ния под «семеркой»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2000
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2000
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2000
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 мая 2000
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 мая 2000
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 июня 2000
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 июня 2000
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 июня 2000
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 июня 2000
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 июня 2000
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
5 июля 2000
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 июля 2000
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
19 июля 2000
График выхода всех сериалов
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