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Постер к 1-му сезону сериала Крест Анж: Танец ангела с драконом
Киноафиша Сериалы Крест Анж: Танец ангела с драконом Сезоны Сезон 1

Крест Анж: Танец ангела с драконом, 1 сезон

Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крест Анж: Танец ангела с драконом»

В 1-м сезоне сериала «Крест Анж: Танец ангела с драконом» в центре событий оказывается принцесса, которая сначала впадает в немилость, но затем вырастает и возглавляет восстание, как только узнает правду о невежестве и притеснении в своей стране. В свои 16 лет Анжелизе не приходилось ничего делать самостоятельно, поэтому она не могла представить, что в мире, где все владеют волшебными силами, она является «нормой». Принцессе известно, как поступают с такими, как она. Секрет Анжелизы становится известен ее старшему брату Жулио, который мечтает уничтожить сестру и занять ее место на троне.

Список серий 1-го сезона сериала «Крест Анж: Танец ангела с драконом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 октября 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 октября 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 ноября 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 ноября 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 декабря 2014
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 декабря 2014
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 декабря 2014
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 января 2015
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
10 января 2015
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
17 января 2015
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
24 января 2015
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
31 января 2015
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
7 февраля 2015
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
14 февраля 2015
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
21 февраля 2015
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
28 февраля 2015
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
7 марта 2015
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
14 марта 2015
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
21 марта 2015
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
28 марта 2015
График выхода всех сериалов
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