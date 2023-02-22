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Постер к 1-му сезону сериала Три жизни
Киноафиша Сериалы Три жизни Сезоны Сезон 1

Три жизни, 1 сезон

Tríada 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Три жизни»

В 1-м сезоне сериала «Три жизни» в жизни криминалиста Ребекки все шло своим чередом. Она посвящала много времени работе и сосредотачивалась на новых расследованиях. Ситуация изменилась после того, как однажды главная героиня повстречала погибающую женщину. Непостижимым образом незнакомка знала, как зовут Бекку. Но самым пугающим и невероятным было то, что она оказалась похожа на саму сыщицу как две капли воды. Результаты генетической экспертизы заставляют мать Бекки признаться во всем. Так Ребекка выяснила, что многого не знала о своем прошлом. Оказывается, помимо умершей девушки у нее есть еще одна сестра-близнец.

Список серий сериала Три жизни График выхода всех сериалов
Сезон 1
33 x 3
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2023
Коктейль Молотова Cóctel molotov
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2023
Мужской клуб «Олимпия» Olimpia Mens' Club
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2023
Я что, схожу с ума? ¿Me estoy volviendo loca?
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2023
Как огонь и вода Agua y aceite
Сезон 1 Серия 5
22 февраля 2023
Эксперимент El experimento
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2023
Рука, качающая колыбель La mano que mece la cuna
Сезон 1 Серия 7
22 февраля 2023
Возвращение к истокам Volviendo al origen
Сезон 1 Серия 8
22 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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