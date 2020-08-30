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Постер к 1-му сезону сериала Коммандос
Киноафиша Сериалы Коммандос Сезоны Сезон 1

Коммандос , 1 сезон

Commando's 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Коммандос »

В 1-м сезоне сериала «Коммандос» прошло 3 года с тех пор, как команда голландского спецназа под руководством Джона де Конинга провалила миссию в Северной Нигерии. Они собирались высвободить из плена узника, которого схватили представители террористической группировки «Боко Харам», однако потерпели фиаско. Во время операции погибло немало людей, как преступников, так и гражданских, а сам пленник оказался не тем, за кого себя выдавал. Теперь Джон охраняет нигерийского министра, который прибыл с визитом в Нидерланды. Он и есть тот самый пленник, которого пыталась вызволить группа Джона. Министр хочет, чтобы Джон молчал...

Список серий 1-го сезона сериала «Коммандос » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Саймон Simon
Сезон 1 Серия 1
30 августа 2020
Обадия Obadiya
Сезон 1 Серия 2
6 сентября 2020
Эмека Emeka
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2020
Марк Mark
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2020
Кеннет Kenneth
Сезон 1 Серия 5
27 сентября 2020
Семпер Фоккинг Фи Semper Fokking Fi
Сезон 1 Серия 6
4 октября 2020
Дорога к миру и спокойствию De weg naar rust en vrede
Сезон 1 Серия 7
11 октября 2020
Жертва контролируется Victim controlled
Сезон 1 Серия 8
18 октября 2020
Боги, тоорн-сука Gods toorn is a bitch
Сезон 1 Серия 9
25 октября 2020
Счастливый конец Happy ending
Сезон 1 Серия 10
1 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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