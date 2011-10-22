Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Счастье есть
Киноафиша Сериалы Счастье есть Сезоны Сезон 1

Счастье есть, 1 сезон

Schaste est 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Счастье есть»

В 1-м сезоне сериала «Счастье есть» Светлана в свои неполные 40 лет живет с 18-летней дочерью, ухаживает за больными и встречается с женатым мужчиной, который заглядывает к ней во время командировок. Возможно, главная героиня именно так и провела бы остаток своей жизни, если бы не шокирующая новость – она беременна. Будущее пополнение не радует ни биологического отца, который не планировал разводиться, ни взрослую дочь Светы. Да и сама героиня не уверена, что хочет во второй раз становиться матерью-одиночкой. Чтобы разобраться в себе и принять верное решение, Света отправляется в небольшой городок, где живет ее сестра.

Список серий 1-го сезона сериала «Счастье есть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 октября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2011
График выхода всех сериалов
Related video
Астрологи вычислили самые агрессивные знаки Зодиака: их всего 3
«Стыдно»: что говорят зрители ледового шоу, в котором выступает Костомаров
Жидкая бородка, стальные мышцы: неземной красоты сын Хворостовского испортил внешность
Сына родила молодая учительница: семью Астахова потрясла новость о пополнении
Этого певца в России ненавидит только Ваенга: женщины без ума от вида его груди
Ксерокопия бывшей, только имя другое: Харламов наступил на те же грабли
Из гадкого утенка в лебедя: преображение дочери Жади из «Клона» поражает (фото)
Потерял все волосы неспроста: Малахов действительно серьезно болен
Тест: выберите сериал, а мы назовем вашу главную черту
Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)
Этого никогда не забудет: Шуфутинский отличился в день свадьбы внука
Как вино — с годами только лучше: физрук из «Ранеток» стал настоящим мачо
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше