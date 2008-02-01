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Постер к 1-му сезону сериала Черный снег 2
Киноафиша Сериалы Черный снег 2 Сезоны Сезон 1

Черный снег 2, 1 сезон

Chernyj sneg 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черный снег 2»

В 1-м сезоне сериала «Черный снег – 2» после череды трагедий, произошедшей в сибирском поселке Кержанцы, миновало 1,5 года. Сережа, Вера и сын Веры и Зацепина Василий обосновались в лесничестве. У них все отлично, они занимаются строительством нового большого дома. Спустя некоторое время на свет появляется дочка Верочка. Но однажды вновь случается нечто неожиданное: Вера видит неподалеку от дома странного человека, исчезает собака по кличке Дар, а затем и вовсе происходит пожар в новом доме. Оказывается, что все — дело рук Степы Зацепина. Он сумел уцелеть при помощи Пахома и теперь готов к решительным действиям.

Список серий 1-го сезона сериала «Черный снег 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2008
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2008
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2008
График выхода всех сериалов
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