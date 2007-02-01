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Киноафиша Сериалы Черный снег Сезоны Сезон 1

Черный снег, 1 сезон

Chernyj sneg 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Черный снег»

В 1-м сезоне сериала «Черный снег» экс-военнослужащий Сережа Гущев отправляется в Сибирь, чтобы найти Машу – племянницу его однополчанина. Он прибывает в село Кержавцы и узнает, что Степа – далеко не такой хороший парень, как казалось Сереже. Под маской бравого товарища по службе скрывался беспощадный тиран, который собирает группировку и пугает односельчан. Степан узнает, что много лет назад дедушка спрятал здесь золотые прииски, которые, по мнению Степана, нашли и присвоили местные жители. Степа хочет вернуть то, что принадлежит ему по праву. Он не собирается останавливаться, однако Сережа вмешивается в происходящее.

Список серий 1-го сезона сериала «Черный снег» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2007
График выхода всех сериалов
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