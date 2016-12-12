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Постер к 1-му сезону сериала Гарри и Бип
Киноафиша Сериалы Гарри и Бип Сезоны Сезон 1

Гарри и Бип, 1 сезон

Harry & Bip 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 15
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гарри и Бип»

В 1-м сезоне сериала «Гарри и Бип» два энергичных молодых пингвина любят как следует веселиться, ловить рыбку и постоянно оказываться героями захватывающих приключений! Непоседливый Гарри и его нерасторопный приятель Бип являются обитателями суровой Антарктиды. Они живут на огромном ледяном просторе, который им не терпится исследовать вдоль и поперек. Главные герои находчивы и веселы, они легко справляются с любыми испытаниями и трудностями при помощи своего жизнелюбия, доброты и отменного чувства юмора. Каждая проблема для Гарри и Бипа превращается в увлекательную задачу. И пингвинам не терпится найти решение.

Список серий 1-го сезона сериала «Гарри и Бип» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Песня о любви Song for Love
Сезон 1 Серия 1
12 декабря 2016
Отрыжка The Burps
Сезон 1 Серия 2
12 декабря 2016
Барбекю BBQ
Сезон 1 Серия 3
12 декабря 2016
Скользкий лёд Slippery Ice
Сезон 1 Серия 4
12 декабря 2016
Полуночное безумие Midnight Madness
Сезон 1 Серия 5
12 декабря 2016
Щекоточная война Tickle War
Сезон 1 Серия 6
12 декабря 2016
Летать высоко Flying High
Сезон 1 Серия 7
12 декабря 2016
Большая рыба The Big Fish
Сезон 1 Серия 8
12 декабря 2016
Сила цветов Flower Power
Сезон 1 Серия 9
12 декабря 2016
Апчхи Achoooo!
Сезон 1 Серия 10
12 декабря 2016
Лунатизм Snoozewalking
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2016
Лизнуть столб Tongue on Pole
Сезон 1 Серия 12
12 декабря 2016
Двойные неприятности Double Trouble
Сезон 1 Серия 13
12 декабря 2016
Няньки Babysitters
Сезон 1 Серия 14
12 декабря 2016
Игра Game On
Сезон 1 Серия 15
12 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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