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Постер к 1-му сезону сериала Дорога юности
Киноафиша Сериалы Дорога юности Сезоны Сезон 1

Дорога юности, 1 сезон

Ao Haru Ride
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дорога юности»

В 1-м сезоне сериала «Дорога юности» главная героиня в свои 17 лет страдает из-за комплекса неполноценности и всеми силами избегает общения с представителями противоположного пола. Она считает, что должна себя так же, как большинство ее подруг, общаться с парнями дерзко и вызывающе. Все меняется, когда Ёсиока Футаба сближается с юношей, который в школе снискал славу аутсайдера. Им нравится проводить время вместе. Юри Макита не похож на остальных мальчишек. Каково же было удивление Футабы, когда она узнала, что во время летних каникул ее единственный друг принял решение перейти в другую школу.

Список серий 1-го сезона сериала «Дорога юности» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Page.1
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2014
Серия 2 Page.2
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2014
Серия 3 Page.3
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2014
Серия 4 Page.4
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2014
Серия 5 Page.5
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2014
Серия 6 Page.6
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2014
Серия 7 Page.7
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2014
Серия 8 Page.8
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2014
Серия 9 Page.9
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2014
Серия 10 Page.10
Сезон 1 Серия 10
9 сентября 2014
Серия 11 Page.11
Сезон 1 Серия 11
16 сентября 2014
Серия 12 Page.12
Сезон 1 Серия 12
23 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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