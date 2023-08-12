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Постер к 1-му сезону телешоу Короли барбекю
Киноафиша Сериалы Короли барбекю Сезоны Сезон 1

Короли барбекю, 1 сезон

Kings of BBQ
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Короли барбекю»

В 1-м сезоне шоу «Короли барбекю» зрителей ждет гастрономическое приключение в США. Барбекю – из тех блюд, что любит практически каждый американец. В любом городе этой огромной страны можно наткнуться на заведение, утверждающее об уникальности мясных закусок собственного приготовления. Однако ведущие шоу Энтони Андерсон и Седрик Развлекатель уверены, что лучший рецепт до сих пор не найдет. Загоревшись идеей создания собственной империи барбекю, друзья решают пообщаться с лучшими шефами штатов и выявить идеальный метод приготовления. На пути к цели авантюристы сталкиваются со множеством трудностей, способных поставить на их амбициозном проекте крест.

График выхода новых серий Короли барбекю 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
AC Barbeque - запуск! AC Barbeque Is a Launch!
Сезон 1 Серия 1
12 августа 2023
Делая мазки, продавая мечту Making the Rubs, Selling the Dream
Сезон 1 Серия 2
19 августа 2023
Встретимся в Сент-Луисе Meet Me in St. Louis
Сезон 1 Серия 3
26 августа 2023
Звонит розничный торговец A Retailer Come Calling
Сезон 1 Серия 4
2 сентября 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 сентября 2023
Are You Not Entertained?
Сезон 1 Серия 6
16 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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