В 1-м сезоне шоу «Короли барбекю» зрителей ждет гастрономическое приключение в США. Барбекю – из тех блюд, что любит практически каждый американец. В любом городе этой огромной страны можно наткнуться на заведение, утверждающее об уникальности мясных закусок собственного приготовления. Однако ведущие шоу Энтони Андерсон и Седрик Развлекатель уверены, что лучший рецепт до сих пор не найдет. Загоревшись идеей создания собственной империи барбекю, друзья решают пообщаться с лучшими шефами штатов и выявить идеальный метод приготовления. На пути к цели авантюристы сталкиваются со множеством трудностей, способных поставить на их амбициозном проекте крест.