Kings of BBQ (2023), season 1

Kings of BBQ
Season premiere 12 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 1-м сезоне шоу «Короли барбекю» зрителей ждет гастрономическое приключение в США. Барбекю – из тех блюд, что любит практически каждый американец. В любом городе этой огромной страны можно наткнуться на заведение, утверждающее об уникальности мясных закусок собственного приготовления. Однако ведущие шоу Энтони Андерсон и Седрик Развлекатель уверены, что лучший рецепт до сих пор не найдет. Загоревшись идеей создания собственной империи барбекю, друзья решают пообщаться с лучшими шефами штатов и выявить идеальный метод приготовления. На пути к цели авантюристы сталкиваются со множеством трудностей, способных поставить на их амбициозном проекте крест.

0.0
6 IMDb
Season 1
AC Barbeque Is a Launch!
Season 1 Episode 1
12 August 2023
Making the Rubs, Selling the Dream
Season 1 Episode 2
19 August 2023
Meet Me in St. Louis
Season 1 Episode 3
26 August 2023
A Retailer Come Calling
Season 1 Episode 4
2 September 2023
Wipe That Flavor Off Your Face!
Season 1 Episode 5
9 September 2023
Are You Not Entertained?
Season 1 Episode 6
16 September 2023
It's Feedin Time
Season 1 Episode 7
23 September 2023
Setting Up Shop
Season 1 Episode 8
30 September 2023
An Earl Courts the Kings
Season 1 Episode 9
7 October 2023
Cheers to You, Fam!
Season 1 Episode 10
14 October 2023
