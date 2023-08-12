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Постер телешоу Короли барбекю
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Киноафиша Сериалы Короли барбекю

Короли барбекю (2023 - …)

Kings of BBQ 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал A&E
Продолжительность телешоу 10 часов 0 минут

О чем телешоу

«Короли барбекю» – американское кулинарное шоу, где рассказывается о создании заведения под названием AC Barbeque. Его руководители – номинированный на премию «Эмми» актер и продюсер Энтони Андерсон, а также известный на весь мир комик Седрик Развлекатель, снявшийся в нескольких культовых фильмах. Всепоглощающая любовь к барбекю подула их на создание империи, которой не будет равных во всем мире. Ради достижения цели Энтони и Седрик намерены выведать все об искусстве приготовления мясных деликатесов. Сооснователи отправляются в кулинарное путешествие, цель которого – разработка идеального рецепта.

В ролях
В ролях
Седрик-развлекатель
Седрик-развлекатель
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6 IMDb
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Сезоны
Короли барбекю - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
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