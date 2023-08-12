«Короли барбекю» – американское кулинарное шоу, где рассказывается о создании заведения под названием AC Barbeque. Его руководители – номинированный на премию «Эмми» актер и продюсер Энтони Андерсон, а также известный на весь мир комик Седрик Развлекатель, снявшийся в нескольких культовых фильмах. Всепоглощающая любовь к барбекю подула их на создание империи, которой не будет равных во всем мире. Ради достижения цели Энтони и Седрик намерены выведать все об искусстве приготовления мясных деликатесов. Сооснователи отправляются в кулинарное путешествие, цель которого – разработка идеального рецепта.