Долгожители без кризиса: 7 фантастических сериалов, которые с каждым сезоном становятся только лучше — включайте смело

Комета, цунами и новый ледниковый период: 3 фильма о катастрофах, один из которых несправедливо затмила слава «Армагеддона»

В Москве съемки «Варвары-Красы»: новый фильм с Петровым и Биковичем станет сказкой масштаба блокбастера — есть и дата выхода (фото)

Лямур, убийства, XIX век: «Околоточный» с Устюговым явно станет хитом — а видели его «близнеца» со звездами «Невского» и «Метода»?

Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость

«Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку

«Это фактор риска»: диетолог взглянула на дневное меню Миронова — объяснила, мог ли рацион повлиять на трагичный уход актера

Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем

«Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники

Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые