Закон тайги 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Закон тайги
Zakon tajgi 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Закон тайги»

В 1-м сезоне сериала «Закон тайги» Николай Устюжанин в прошлом служил в военной разведке, а сейчас проявляет себя как талантливый оперативник. Однако после неудачной операции и смерти коллеги Устюжанина отстранили от службы до завершения расследования. Полковник убежден, что среди сотрудников правоохранительных органов появился предатель, который обязательно захочет его убрать. Контрразведчик отправляется к своему бывшему коллеге, руководителю приграничного района, и устраивается служащим в лесничество. Он выполняет функции лесника, егеря и инспектора рыбнадзора в одно и то же время. 

Список серий сериала Закон тайги График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 июня 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 июня 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 июня 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 июня 2024
