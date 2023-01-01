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Постер к 1-му сезону сериала Гром в раю
Киноафиша Сериалы Гром в раю Сезоны Сезон 1

Гром в раю, 1 сезон

Thunder in Paradise 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 марта 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гром в раю»

В 1-м сезоне сериала «Гром в раю» когда правительство отменяет заказ на скоростные лодки с высокотехнологичным голосовым управлением, бывшим морским пехотинцам Спенсеру и Брубейкеру требуется источник дохода. Загадочное предложение может означать конец материальных трудностей для главных героев. Спенс и Бру должны снова остановить своего заклятого врага Хаммерхеда, который получил контроль над сверхсекретным военно-морским устройством. Заклятый враг бывших морпехов, опасный преступник, захватывает подводную тюрьму, в которой он заточен. Тем временем Принц интересуется Келли, в которую влюблен Брубейкер.

Список серий 1-го сезона сериала «Гром в раю» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Гром в раю: Часть 1 Thunder in Paradise (1)
Сезон 1 Серия 1
25 марта 1994
Гром в раю: Часть 2 Thunder in Paradise (2)
Сезон 1 Серия 2
25 марта 1994
Перетягивание каната Tug of War
Сезон 1 Серия 3
1 апреля 1994
Морская тюрьма Sea Quentin
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 1994
Странный Брю Strange Bru
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 1994
Запечатано судьбой (1) Sealed with a Kismet (1)
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 1994
Запечатано судьбой (2) Sealed with a Kismet (2)
Сезон 1 Серия 7
29 апреля 1994
Смена караула Changing of the Guard
Сезон 1 Серия 8
6 мая 1994
Геттисберг. Смена адреса Gettysburg Change of Address
Сезон 1 Серия 9
13 мая 1994
Отдаленные звуки грома Distant Shout of Thunder
Сезон 1 Серия 10
20 мая 1994
Зверинная натура Nature of the Beast
Сезон 1 Серия 11
27 мая 1994
Кризис личности Identity Crisis
Сезон 1 Серия 12
8 июля 1994
Червовая дама Queen of Hearts
Сезон 1 Серия 13
15 июля 1994
Грабеж в раю Plunder in Paradise
Сезон 1 Серия 14
22 июля 1994
Око за око Eye for an Eye
Сезон 1 Серия 15
26 августа 1994
Вымирающий вид Endangered Species
Сезон 1 Серия 16
9 сентября 1994
Смертельные уроки (1) Deadly Lessons (1)
Сезон 1 Серия 17
16 сентября 1994
Смертельные уроки (2) Deadly Lessons (2)
Сезон 1 Серия 18
23 сентября 1994
Отрыв Blast Off
Сезон 1 Серия 19
6 ноября 1994
Точный расчет Dead Reckoning
Сезон 1 Серия 20
13 ноября 1994
Основной и второстепенный (1) Major and Minor (1)
Сезон 1 Серия 21
20 ноября 1994
Основной и второстепенный (2) Major and Minor (2)
Сезон 1 Серия 22
27 ноября 1994
График выхода всех сериалов
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