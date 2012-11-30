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Постер к 1-му сезону сериала Эйфория
Киноафиша Сериалы Эйфория Сезоны Сезон 1

Эйфория , 1 сезон

Euphoria
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эйфория »

В 1-м сезоне сериала «Эйфория» события разворачиваются в Израиле в 90-е годы прошлого столетия. В центре сюжета оказывается группа школьников из разных семей, которые живут и познают мир в стенах закрытой школы-интерната. От кого-то родители попросту отказались, у кого-то погибли, а кто-то с детских лет надеется заслужить хоть немного отцовского внимания. Пока взрослые заняты перестройкой мира и решением собственных проблем, семнадцатилетние подростки переживают первые личностные кризисы и пытаются определить свое место в мире. Они прибегают к субкультурам, сексуальным экспериментам, алкоголю и наркотикам.

Список серий 1-го сезона сериала «Эйфория » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2012
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 декабря 2012
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2012
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 декабря 2012
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 декабря 2012
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 января 2013
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 января 2013
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 января 2013
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 января 2013
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 февраля 2013
График выхода всех сериалов
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