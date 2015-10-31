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Постер к 1-му сезону сериала Цена любви
Киноафиша Сериалы Цена любви Сезоны Сезон 1

Цена любви, 1 сезон

Cena lyubvi 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цена любви»

В 1-м сезоне сериала «Цена любви» сорокалетняя замужняя женщина Елена преподает в университете. Коллеги ее уважают, студенты – боятся, а муж и дочь – любят. Казалось бы, жизнь Лены успешна и безоблачна, но в душе у нее царит полный раздрай. Уже несколько лет она не чувствует ничего к своему надоевшему супругу и страдает под гнетом одинаковых будней. Женщина уверена, что в ее судьбе больше не случится ничего хорошего, ведь юность и любовь позади, разве можно мечтать о большем? Но неожиданно в ее мир ураганом врывается двадцатилетний обаятельный и страстный студент Андрей, которому удается увести Лену из семьи. Но чем кончится опрометчивый роман?

Список серий 1-го сезона сериала «Цена любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 октября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 октября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 октября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2015
График выхода всех сериалов
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