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Постер к 1-му сезону сериала Строговы
Киноафиша Сериалы Строговы Сезоны Сезон 1

Строговы, 1 сезон

Strogovy 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 февраля 1976
Год выпуска 1976
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Строговы»

В 1-м сезоне сериала «Строговы» события происходят в сибирской глуши в 1905 году. В селе Волчьи Норы живет крестьянин Захар Строгов с супругой Агафьей и взрослым сыном Матвеем. Но царская власть выпускает новое распоряжение о перераспределении земляных наделов. Кедровник и пасека, которыми кормится семейство, переходит в руки зажиточных односельчан Демьяна Штычкова и Евдокима Юткина. Родители готовы смириться с этой участью, но Матвей решает отстаивать интересы своей семьи. Тем временем в местной тюрьме происходит политический бунт. Из-под стражи сбегает Беляев, который может вести за собой людей. В стране назревает переворот.

Список серий 1-го сезона сериала «Строговы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 февраля 1976
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 1976
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 1976
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 1976
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 февраля 1976
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 1976
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 марта 1976
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 марта 1976
График выхода всех сериалов
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