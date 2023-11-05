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Киноафиша Сериалы Законники: Басс Ривз Сезоны Сезон 1

Законники: Басс Ривз, 1 сезон

Lawmen: Bass Reeves
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Законники: Басс Ривз»

В 1-м сезоне сериала «Законники: Басс Ривз» главным действующим лицом является первый чернокожий заместитель маршала США. Басс Ривз работал в штате Арканзас. Несколько тысяч правонарушителей, которые скрывались от блюстителей закона, благодаря ему оказались за решеткой. За свою неуловимость он получил прозвище Невидимый Маршал. При этом главный герой появился на свет в семье рабов в Арканзасе и претерпел немало издевательств от своего владельца-плантатора. Однако он сумел оставить рабское существование в прошлом и доказать, что люди с темным цветом кожи ничуть не хуже белых.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 5 ноября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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