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Постер к 1-му сезону сериала Время Синдбада
Киноафиша Сериалы Время Синдбада Сезоны Сезон 1

Время Синдбада, 1 сезон

Vremya Sindbada 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Время Синдбада»

В 1-м сезоне сериала «Время Синдбада» бывший агент с восточными корнями вновь сотрудничает со спецслужбами РФ. На сей раз ему необходимо помешать владельцу оружейного концерна реализовать его коварный план. Хвостов готов ради личной наживы инициировать в ЕС новый виток гонки вооружений. Он спланировал убийство российского представителя при НАТО, с которым не сумел наладить контакт, и уничтожил секретную квартиру организации в Брюсселе. Синдбаду и его команде предстоит заняться предприимчивым бизнесменом. Также агенты примут участие в обезвреживании опасной криминальной группировки, которая орудует в разных странах.

Список серий 1-го сезона сериала «Время Синдбада» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 марта 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 марта 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 марта 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 марта 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 марта 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 марта 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 марта 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 марта 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 марта 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 марта 2013
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
30 марта 2013
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
31 марта 2013
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
1 апреля 2013
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
2 апреля 2013
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
3 апреля 2013
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
4 апреля 2013
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
6 апреля 2013
Серия 20
Сезон 1 Серия 21
7 апреля 2013
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
8 апреля 2013
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
9 апреля 2013
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
10 апреля 2013
Серия 19
Сезон 4 Серия 19
5 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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