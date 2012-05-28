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Постер к 1-му сезону сериала Странствия Синдбада
Киноафиша Сериалы Странствия Синдбада Сезоны Сезон 1

Странствия Синдбада, 1 сезон

Stranstviya Sindbada 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Странствия Синдбада»

В 1-м сезоне сериала «Странствия Синдбада» правоохранительные органы задерживают в Питере террориста Сиддик-ходжа, который находится там нелегально и «мутит воду». Он возглавляет группировку националистов и руководит террористической организацией. В это самое время в Турции кто-то совершает покушение на Синдбада, давно живущего на берегу моря и промышляющего рыбной ловлей. К нему в больничную палату наведывается Смит, который заявляет, что покушение – это дело юриста Раббани. К тому же Раббани в Северной столице руководит операцией по освобождению мусульманского муфтия. Смит хочет, чтобы Синдбад отправился в Санкт-Петербург и убрал Раббани.

Список серий 1-го сезона сериала «Странствия Синдбада» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 мая 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 мая 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 мая 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 мая 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
30 мая 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
31 мая 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
31 мая 2012
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2012
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 июня 2012
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 июня 2012
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 июня 2012
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
6 июня 2012
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
6 июня 2012
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
7 июня 2012
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 июня 2012
График выхода всех сериалов
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