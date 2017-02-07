В 1-м сезоне сериала «Типа моя жена» судьба сталкивает трех совершенно непохожих друг на друга людей: молодого и очень милого бизнесмена Эзру, амбициозного, но не отличающегося умом спортсмена Ричарда и эксцентричную художницу-лесбиянку Джулс. Выясняется, что все они… женаты на одной и той же женщине – прекрасной и безупречной Эйве… или Элис? Или Сисси? Обманутые бывшие объединяются, чтобы отыскать бросившую их аферистку и забрать принадлежащие им деньги. Но есть одна проблема: они понятия не имеют, как их «супругу» зовут на самом деле, а главное – кто стоит за всеми ее гениальными аферами?