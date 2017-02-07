Menu
Imposters 2017 - 2018 season 1

Season premiere 7 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 0 minute
"Imposters" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Типа моя жена» судьба сталкивает трех совершенно непохожих друг на друга людей: молодого и очень милого бизнесмена Эзру, амбициозного, но не отличающегося умом спортсмена Ричарда и эксцентричную художницу-лесбиянку Джулс. Выясняется, что все они… женаты на одной и той же женщине – прекрасной и безупречной Эйве… или Элис? Или Сисси? Обманутые бывшие объединяются, чтобы отыскать бросившую их аферистку и забрать принадлежащие им деньги. Но есть одна проблема: они понятия не имеют, как их «супругу» зовут на самом деле, а главное – кто стоит за всеми ее гениальными аферами?

"Imposters" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
My So-Called Wife
Season 1 Episode 1
7 February 2017
My Balls, Dickhead
Season 1 Episode 2
14 February 2017
We Wanted Every Lie
Season 1 Episode 3
21 February 2017
Cohen. Lenny Cohen.
Season 1 Episode 4
28 February 2017
Is a Shark Good or Bad?
Season 1 Episode 5
7 March 2017
The Maddie Code
Season 1 Episode 6
14 March 2017
Frog-Bikini-Eiffel Tower
Season 1 Episode 7
21 March 2017
In the Game
Season 1 Episode 8
28 March 2017
Ladies and Gentlemen, The Doctor Is In
Season 1 Episode 9
4 April 2017
Always Forward, Never Back
Season 1 Episode 10
11 April 2017
