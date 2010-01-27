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Постер к 1-му сезону сериала Возвращение Синдбада
Киноафиша Сериалы Возвращение Синдбада Сезоны Сезон 1

Возвращение Синдбада, 1 сезон

Vozvrashchenie Sindbada 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Возвращение Синдбада»

В 1-м сезоне сериала «Возвращение Синдбада» представители российских спецслужб активно интересуются биографией Елены Озерской, когда-то отправленной в ближневосточные страны. Когда-то она была супругой известного во всем мире торговца оружием Аль-Джабера, а после его гибели сама стала руководить преступным синдикатом. Чтобы узнать правду о том, как идут ее дела сейчас, агенты отправляются за помощью к человеку, который когда-то курировал ее деятельность. Он собирает команду и перебрасывает ее в зону боевых действий. Члены террористической группировки вынуждены срочно заметать следы.

Список серий 1-го сезона сериала «Возвращение Синдбада» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 января 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 января 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 января 2010
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2010
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 февраля 2010
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2010
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 февраля 2010
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 февраля 2010
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 февраля 2010
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
4 февраля 2010
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
4 февраля 2010
График выхода всех сериалов
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