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Постер к 1-му сезону сериала Башня познания
Киноафиша Сериалы Башня познания Сезоны Сезон 1

Башня познания, 1 сезон

Tower Prep
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала « Башня познания»

В 1-м сезоне сериала «Башня познания» подросток по имени Йен обладает необычными способностями, однако предпочитает не пользоваться ими и вообще делать вид, что он обычный парень. Но однажды его похищают и запирают в таинственной закрытой школе с несколькими такими же одаренными ребятами. Им сообщают, что теперь их будут обучать контролировать свои силы… даже если они сами этого не хотят. Йен подозревает, что у его новых «педагогов» могут быть не особенно добрые намерения. Тогда он объединяется с одноклассниками Гейбом, Зуки и Си Джеем. Вместе ребята собираются раскрыть тайну школы и сбежать из нее.

Список серий 1-го сезона сериала « Башня познания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новичок New Kid
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2010
Отслеживается Monitored
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2010
Шепот Whisper
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2010
Буфер Buffer
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2010
Грачи The Rooks
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2010
Книга отчет Book Report
Сезон 1 Серия 6
23 ноября 2010
Выборы Election
Сезон 1 Серия 7
30 ноября 2010
Экскурсия Field Trip
Сезон 1 Серия 8
7 декабря 2010
Мечты Dreams
Сезон 1 Серия 9
14 декабря 2010
Телефон Домашний Phone Home
Сезон 1 Серия 10
21 декабря 2010
Доверять Trust
Сезон 1 Серия 11
21 декабря 2010
Снитч Snitch
Сезон 1 Серия 12
28 декабря 2010
Отцы Fathers
Сезон 1 Серия 13
28 декабря 2010
График выхода всех сериалов
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