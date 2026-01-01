Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Башня познания

Основные места съемок сериала Башня познания

  • Ванкувер, Британская Колумбия, Канада

Даты съемок сериала Башня познания

  • 8 августа 2009 - 19 августа 2009
