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Хроники русской революции, 1 сезон

Hroniki russkoj revolyucii
Название Сезон 1
Количество серий 16
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хроники русской революции»

В 1-м сезоне сериала «Хроники русской революции» действие происходит 25-26 октября в Петрограде. Владимир Ленин, а также Каменев, Троцкий и другие левые эсеры захватывают власть. Во время вооруженного восстания к власти приходит правительство, созданное II Всероссийским съездом Советов. Большую часть делегатов составляют большевики и их союзники, которых поддержали национальные организации. Меньшинство составляют интернационалисты и анархисты. Революция оказала колоссальное влияние не только на события, происходившие в России в этот период, но и на развитие мировой истории в 20-м столетии.

Список серий сериала Хроники русской революции График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Серия 5
Сезон 5 Серия 5
TBA
График выхода всех сериалов
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