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Постер к 1-му сезону сериала Обан: Звездные гонки
Киноафиша Сериалы Обан: Звездные гонки Сезоны Сезон 1

Обан: Звездные гонки, 1 сезон

Oban Star-Racers 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обан: Звездные гонки»

В 1-м сезоне сериала «Обан: Звездные гонки» на Землю приходит благая весть. На делекой планете Обан проходят Звездные гонки – уникальное и самое крупное во всей вселенной состязание по скоростному вождению дронов. Оно случается всего лишь раз в 10 тысяч земных лет, так что не поучаствовать в нем было бы огромной ошибкой. У землян есть и еще одна веская причина выставить на состязании свою команду и победить. Дело в том, что главные противники нашей планеты – зловещие космические завоеватели Кроги – уже подали заявку на участие. Проиграть им или тем более не принять вызов было бы равносильно поражению в самой настоящей войне.

Список серий 1-го сезона сериала «Обан: Звездные гонки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первый старт A Fresh Start
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2006
Взрыв враждебности Hostilities Break Out
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2006
Злобный как Груор Grave Like Grooor
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2006
Могучий как Флинт In Like Flint
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2006
Хитрый как Церес Cruel Like Ceres
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2006
Игривый как Пара-Дайз Playful Like Para-dice
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2006
Вероломный как Торос Treacherous Like Toros
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2006
Быстрый как Айкка Agile Like Aikka
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2006
Необычный как Супер-гонщик Surprising Like Super-Racer
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2006
Упрямый как Раш Resistant Like Rush
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2006
Тихий как Спирит Silent Like Spirit
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2006
Воля к победе The Will to Win
Сезон 1 Серия 12
21 июня 2006
Вперёд! Make Way!
Сезон 1 Серия 13
28 июня 2006
Добро пожаловать на Обан! Welcome to Oban
Сезон 1 Серия 14
7 июля 2006
Свирепый как лорд Фёртер Fierce Like Lord Furter
Сезон 1 Серия 15
13 сентября 2006
Нервный как Нинг и Скан Nervous Like Ning & Skun
Сезон 1 Серия 16
20 сентября 2006
Самоуверенный как Ондей Optimised Like Ondai
Сезон 1 Серия 17
27 сентября 2006
Ужасный как Муир Monstrous Like Muir
Сезон 1 Серия 18
4 октября 2006
Происхождение мира The Origin of the World
Сезон 1 Серия 19
11 октября 2006
Таинственный как Сул Secret Like Sul
Сезон 1 Серия 20
20 октября 2006
Зловещий как Оу Ominous Like O
Сезон 1 Серия 21
25 октября 2006
Откровение Revelations
Сезон 1 Серия 22
8 ноября 2006
Жестокий как Кросс Cruel Like Kross
Сезон 1 Серия 23
15 ноября 2006
Месть Каналетто Canaletto's Revenge
Сезон 1 Серия 24
22 ноября 2006
Неожиданный союзник Unlikely Alliances
Сезон 1 Серия 25
29 ноября 2006
Момент истины! The Moment of Truth
Сезон 1 Серия 26
6 декабря 2006
График выхода всех сериалов
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