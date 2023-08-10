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Постер к 1-му сезону сериала Магарсус
Киноафиша Сериалы Магарсус Сезоны Сезон 1

Магарсус, 1 сезон

Magarsus
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Магарсус»

В 1-м сезоне сериала «Магарсус» в центре сюжета оказывается знатное и обеспеченное турецкое семейство Курак. На протяжении долгих десятилетий эти люди владеют обширными цитрусовыми рощами близ прибрежного городка Сарыбахче. Семья обеспечивает апельсинами, лимонами и грейпфрутами весь регион. Сейчас во главе дела стоит пожилой тираничный отец Халил Курак. Но годы идут, времена меняются, и у его предприятия появляются новые зарубежные конкуренты. Мужчина вынужден привлечь к делу трех своих сыновей – Тансу, Тургута и Бетона. Вот только каждый их них озабочен не общим успехом, а своей личной выгодой и будущим наследством.

График выхода новых серий Магарсус 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
10 августа 2023
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
10 августа 2023
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
17 августа 2023
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
24 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 сентября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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