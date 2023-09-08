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Постер к 1-му сезону сериала Время тебя зовет
Киноафиша Сериалы Время тебя зовет Сезоны Сезон 1

Время тебя зовет, 1 сезон

A Time Called You 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Время тебя зовет»

В 1-м сезоне сериала «Время тебя зовет» события разворачиваются в современной Южной Корее. Молодая и привлекательная девушка не может наладить свою личную жизнь, так как уже больше года тяжело переживает гибель любимого человека. Ей кажется, что ни один мужчина на свете уже не сможет ей его заменить. Но все меняет крайне странное мистическое событие. Как по мановению волшебной палочки героиня перемещается в прошлое – в 1998 год, когда она сама еще не родилась. Здесь она оказывается в теле старшеклассницы, а один из ее новых одноклассников как две капли воды похож на ее утраченную в будущем любовь.

Список серий сериала Время тебя зовет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 сентября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 сентября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 сентября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
8 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
8 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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