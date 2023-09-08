В 1-м сезоне сериала «Время тебя зовет» события разворачиваются в современной Южной Корее. Молодая и привлекательная девушка не может наладить свою личную жизнь, так как уже больше года тяжело переживает гибель любимого человека. Ей кажется, что ни один мужчина на свете уже не сможет ей его заменить. Но все меняет крайне странное мистическое событие. Как по мановению волшебной палочки героиня перемещается в прошлое – в 1998 год, когда она сама еще не родилась. Здесь она оказывается в теле старшеклассницы, а один из ее новых одноклассников как две капли воды похож на ее утраченную в будущем любовь.