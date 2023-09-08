Menu
A Time Called You 2023, season 1

A Time Called You 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"A Time Called You" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Время тебя зовет» события разворачиваются в современной Южной Корее. Молодая и привлекательная девушка не может наладить свою личную жизнь, так как уже больше года тяжело переживает гибель любимого человека. Ей кажется, что ни один мужчина на свете уже не сможет ей его заменить. Но все меняет крайне странное мистическое событие. Как по мановению волшебной палочки героиня перемещается в прошлое – в 1998 год, когда она сама еще не родилась. Здесь она оказывается в теле старшеклассницы, а один из ее новых одноклассников как две капли воды похож на ее утраченную в будущем любовь.

Series rating

7.8
Rate 13 votes
8 IMDb

"A Time Called You" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 September 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 September 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 September 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 September 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
8 September 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
8 September 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
8 September 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
8 September 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
8 September 2023
