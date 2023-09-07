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Постер к 1-му сезону сериала ГАМЕРА – Возрождение-
Киноафиша Сериалы ГАМЕРА – Возрождение- Сезоны Сезон 1

ГАМЕРА – Возрождение-, 1 сезон

Gamera -Rebirth-
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «ГАМЕРА – Возрождение-»

В 1-м сезоне сериала «ГАМЕРА – Возрождение» с последнего появления на Земле огромного черепахообразного чудовища проходят долгие годы. В сознании людей он становится чем-то вроде старой сказки для запугивания непослушных детей. Однако Гамера существует и все это время таится в недрах мира, чтобы однажды вновь восстать. На этот раз он призван не разрушать, а защищать планету от некой еще более страшной угрозы, чем он сам. Восьмидесятиметровое создание имеет черепаший панцирь и весит 90 тонн. При всех этих характеристиках оно может летать, используя передние конечности как крылья, и извергает из пасти пламя.

Список серий сериала ГАМЕРА – Возрождение- График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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