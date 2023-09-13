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Постер к 1-му сезону сериала Тысяча жизней Бернара Тапи
Киноафиша Сериалы Тысяча жизней Бернара Тапи Сезоны Сезон 1

Тысяча жизней Бернара Тапи, 1 сезон

Tapie 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тысяча жизней Бернара Тапи»

В 1-м сезоне сериала «Тысяча жизней Бернара Тапи» амбициозный выходец из французского рабочего класса строит удивительную головокружительную карьеру и становится одним из самых знаменитых людей своей страны. Бернар Тапи появляется на свет в годы Второй мировой войны в небогатой и неизвестной семье. Он поступает в инженерное училище, где получает диплом простого электрика, и служит в армии в невысоких чинах. В то время никому не может даже прийти в голову, что этот парень в скором времени станет сказочно богатым бизнесменом и всемирно известным общественным деятелем. Ему суждено и возглавить министерство, и посидеть за решеткой.

Список серий сериала Тысяча жизней Бернара Тапи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Билет на солнце Passeport pour le soleil
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2023
Кукла, которая говорит «нет» La poupée qui fait non
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2023
Звезда или никто Star ou rien
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2023
Жизнь, полная успеха Une vie de succès
Сезон 1 Серия 4
13 сентября 2023
Этого недостаточно Y a que pas pouvoir qu'on peut
Сезон 1 Серия 5
13 сентября 2023
Этой ночью мы зажжем огонь Ce soir on vous met le feu
Сезон 1 Серия 6
13 сентября 2023
Люби меня, пожалуйста Love me, please love me
Сезон 1 Серия 7
13 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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