Season premiere 13 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Тысяча жизней Бернара Тапи» амбициозный выходец из французского рабочего класса строит удивительную головокружительную карьеру и становится одним из самых знаменитых людей своей страны. Бернар Тапи появляется на свет в годы Второй мировой войны в небогатой и неизвестной семье. Он поступает в инженерное училище, где получает диплом простого электрика, и служит в армии в невысоких чинах. В то время никому не может даже прийти в голову, что этот парень в скором времени станет сказочно богатым бизнесменом и всемирно известным общественным деятелем. Ему суждено и возглавить министерство, и посидеть за решеткой.

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

Passeport pour le soleil
Season 1 Episode 1
13 September 2023
La poupée qui fait non
Season 1 Episode 2
13 September 2023
Star ou rien
Season 1 Episode 3
13 September 2023
Une vie de succès
Season 1 Episode 4
13 September 2023
Y a que pas pouvoir qu'on peut
Season 1 Episode 5
13 September 2023
Ce soir on vous met le feu
Season 1 Episode 6
13 September 2023
Love me, please love me
Season 1 Episode 7
13 September 2023
