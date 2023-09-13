В 1-м сезоне сериала «Тысяча жизней Бернара Тапи» амбициозный выходец из французского рабочего класса строит удивительную головокружительную карьеру и становится одним из самых знаменитых людей своей страны. Бернар Тапи появляется на свет в годы Второй мировой войны в небогатой и неизвестной семье. Он поступает в инженерное училище, где получает диплом простого электрика, и служит в армии в невысоких чинах. В то время никому не может даже прийти в голову, что этот парень в скором времени станет сказочно богатым бизнесменом и всемирно известным общественным деятелем. Ему суждено и возглавить министерство, и посидеть за решеткой.