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Постер к 1-му сезону сериала Тонкая грань
Киноафиша Сериалы Тонкая грань Сезоны Сезон 1

Тонкая грань, 1 сезон

Tonkaya gran 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тонкая грань»

В 1-м сезоне сериала «Тонкая грань» в районную прокуратуру устраивается новый сотрудник – молодой, смелый и обаятельный мужчина Павел Кругляков. Его назначение радует отнюдь не всех коллег. Сперва его воспринимают в штыки, пока герой не показывает всем свою истинную натуру. Новый коллега с легкостью раскрывает сразу несколько безнадежных, на первый взгляд, дел, а заодно спасает жизнь своей очаровательной сослуживице. Марина Синицына обращает внимание на Пашу, и у них завязывается роман, дело идет к помолвке. Вот только бывший ухажер Марины Мартынов решает во что бы то ни стало рассорить влюбленных.

Список серий 1-го сезона сериала «Тонкая грань» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 января 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 января 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 января 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 января 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 января 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 января 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 января 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 января 2012
График выхода всех сериалов
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