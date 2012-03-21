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Постер к 1-му сезону сериала Принц с чердака
Киноафиша Сериалы Принц с чердака Сезоны Сезон 1

Принц с чердака, 1 сезон

Oktapbang wangseja 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 марта 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Принц с чердака»

В 1-м сезоне сериала «Принц с чердака» события разворачиваются в Корее во времена правления великой королевской династии Чосон. Молодой принц женится на девушке своей мечты, но ее статус не соответствует представлениям придворных о новой королеве. Поэтому вскоре несчастная девушка погибает от добавленного в ужин яда. Принц готов на все, чтобы найти ее убийцу и отомстить за смерть любимой. Однако во время поисков он случайно обнаруживает в замке портал в будущее и вместе со свитой перемещается в наши дни. В полном королевском туалете юноша оказывается в обычной городской квартире, где живет девушка по имени Пак-а.

Список серий 1-го сезона сериала «Принц с чердака» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 марта 2012
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2012
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2012
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2012
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2012
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2012
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 2012
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 апреля 2012
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 апреля 2012
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 апреля 2012
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 апреля 2012
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 апреля 2012
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 мая 2012
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 мая 2012
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
9 мая 2012
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 мая 2012
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
16 мая 2012
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
17 мая 2012
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
23 мая 2012
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
24 мая 2012
График выхода всех сериалов
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