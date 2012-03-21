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Постер сериала Принц с чердака
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Киноафиша Сериалы Принц с чердака

Принц с чердака (2012 - 2012)

Oktapbang wangseja 18+
Год выпуска 2012
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Принц с чердака» – это корейская фантастическая мелодрама о наследнике династии Чосон, случайно оказавшемся в нашем времени. Молодую супругу принца кто-то убивает, так как она не соответствует его королевскому статусу. Пытаясь выяснить, кто из свиты повинен в гибели любимой, парень вместе с тремя самыми преданными слугами попадает во временной портал. Неожиданно для самого себя он оказывается в XXI веке в квартире одинокой девушки по имени Пак-а. Та пытается защитить свое жилье от пришельца с помощью сковородки.

В ролях
В ролях
Чон Ю-ми
Чон Ю-ми
Чхве У-щик
Чхве У-щик
Хан Джи-мин
Хан Джи-мин
Ан Сок-хван
Пак Ю Чхон
Сон Ок-сук
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Принц с чердака - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 20 эпизодов
 
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