Сериал «Принц с чердака» – это корейская фантастическая мелодрама о наследнике династии Чосон, случайно оказавшемся в нашем времени. Молодую супругу принца кто-то убивает, так как она не соответствует его королевскому статусу. Пытаясь выяснить, кто из свиты повинен в гибели любимой, парень вместе с тремя самыми преданными слугами попадает во временной портал. Неожиданно для самого себя он оказывается в XXI веке в квартире одинокой девушки по имени Пак-а. Та пытается защитить свое жилье от пришельца с помощью сковородки.