Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Oktapbang wangseja season 1 watch online

Oktapbang wangseja season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Oktapbang wangseja Seasons Season 1

Oktapbang wangseja 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 March 2012
Production year 2012
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Oktapbang wangseja" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Принц с чердака» события разворачиваются в Корее во времена правления великой королевской династии Чосон. Молодой принц женится на девушке своей мечты, но ее статус не соответствует представлениям придворных о новой королеве. Поэтому вскоре несчастная девушка погибает от добавленного в ужин яда. Принц готов на все, чтобы найти ее убийцу и отомстить за смерть любимой. Однако во время поисков он случайно обнаруживает в замке портал в будущее и вместе со свитой перемещается в наши дни. В полном королевском туалете юноша оказывается в обычной городской квартире, где живет девушка по имени Пак-а.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.7 IMDb
Write review
"Oktapbang wangseja" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 March 2012
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 March 2012
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 March 2012
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 March 2012
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 April 2012
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 April 2012
Episode 7
Season 1 Episode 7
11 April 2012
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 April 2012
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 April 2012
Episode 10
Season 1 Episode 10
19 April 2012
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 April 2012
Episode 12
Season 1 Episode 12
26 April 2012
Episode 13
Season 1 Episode 13
2 May 2012
Episode 14
Season 1 Episode 14
3 May 2012
Episode 15
Season 1 Episode 15
9 May 2012
Episode 16
Season 1 Episode 16
10 May 2012
Episode 17
Season 1 Episode 17
16 May 2012
Episode 18
Season 1 Episode 18
17 May 2012
Episode 19
Season 1 Episode 19
23 May 2012
Episode 20
Season 1 Episode 20
24 May 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more