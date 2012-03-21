В 1-м сезоне сериала «Принц с чердака» события разворачиваются в Корее во времена правления великой королевской династии Чосон. Молодой принц женится на девушке своей мечты, но ее статус не соответствует представлениям придворных о новой королеве. Поэтому вскоре несчастная девушка погибает от добавленного в ужин яда. Принц готов на все, чтобы найти ее убийцу и отомстить за смерть любимой. Однако во время поисков он случайно обнаруживает в замке портал в будущее и вместе со свитой перемещается в наши дни. В полном королевском туалете юноша оказывается в обычной городской квартире, где живет девушка по имени Пак-а.