Naui Ajusshi 18+
Season premiere 21 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 16
Runtime 24 hours 0 minute
"Naui Ajusshi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мой мистер» молодая женщина по имени Ли Джин Ан находится в глубокой депрессии из-за огромного множества долгов. Ее спасает подвернувшаяся временная работа, которая должна помочь ей решить финансовые проблемы. Однако обязанности и героини оказываются довольно сомнительные: она должна собрать компромат на своего коллегу Пак Дон Хуна и найти все его слабые стороны и болевые точки. От безысходности девушка соглашается на эти условия и начинает следить за обаятельным и целеустремленным инженером из архитектурного бюро. Выясняется, что Дон Хун – средний из трех крайне неудачливых братьев.

"Naui Ajusshi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
21 March 2018
Episode 2
22 March 2018
Episode 3
28 March 2018
Episode 4
29 March 2018
Episode 5
4 April 2018
Episode 6
5 April 2018
Episode 7
11 April 2018
Episode 8
12 April 2018
Episode 9
18 April 2018
Episode 10
19 April 2018
Episode 11
25 April 2018
Episode 12
26 April 2018
Episode 13
9 May 2018
Episode 14
10 May 2018
Episode 15
16 May 2018
Episode 16
17 May 2018
