В 1-м сезоне сериала «Мой мистер» молодая женщина по имени Ли Джин Ан находится в глубокой депрессии из-за огромного множества долгов. Ее спасает подвернувшаяся временная работа, которая должна помочь ей решить финансовые проблемы. Однако обязанности и героини оказываются довольно сомнительные: она должна собрать компромат на своего коллегу Пак Дон Хуна и найти все его слабые стороны и болевые точки. От безысходности девушка соглашается на эти условия и начинает следить за обаятельным и целеустремленным инженером из архитектурного бюро. Выясняется, что Дон Хун – средний из трех крайне неудачливых братьев.