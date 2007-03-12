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Киноафиша Сериалы Прииск Сезоны Сезон 1

Прииск, 1 сезон

Priisk 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 марта 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Прииск»

В 1-м сезоне сериала «Прииск» мореплаватель Геннадий Томилин возвращается в родной поселок через 5 лет после путешествия. Он огорчен, что его невеста Катерина не дождалась и стала женой петербургского геолога. Этот мужчина прибыл в поселок, чтобы отыскать золотоносную жилу и помочь сельским жителям. Внезапно из поселка пропадает 36 килограммов золота, после чего обнаруживается тело сотрудника правоохранительных органов Служаева. Через время исчезает с прииска Романов, и подозрения в убийстве и в похищении падают на него. Чтобы помочь местным сотрудникам, из центра на прииск едет Гаранин. Он должен разобраться в случившемся.

Список серий 1-го сезона сериала «Прииск» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 марта 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 марта 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 марта 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2007
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 марта 2007
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 марта 2007
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 марта 2007
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 марта 2007
График выхода всех сериалов
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