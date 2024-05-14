Меню
Сбор 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сбор
The Gathering
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сбор»

В 1-м сезоне сериала «Сбор» в графстве Мерсисайд в Северо-Западной Англии проводится традиционный праздник для молодежи. На небольшой приливный остров съезжаются подростки и их семьи из разных социальных слоев и из разных частей страны. Многие из них знакомятся впервые, другие – выходцы из одного города или даже одной школы. К сожалению, на этот раз рейв приводит к страшным последствиям. В разгар веселья на пляже обнаруживается убитая девушка – одна из несовершеннолетних участниц фестиваля. У полиции есть основания подозревать в нападении многих присутствующих – как подростков, так и их родителей. 

Список серий 1-го сезона сериала «Сбор»
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 мая 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 мая 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 мая 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2024
