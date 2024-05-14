В 1-м сезоне сериала «Сбор» в графстве Мерсисайд в Северо-Западной Англии проводится традиционный праздник для молодежи. На небольшой приливный остров съезжаются подростки и их семьи из разных социальных слоев и из разных частей страны. Многие из них знакомятся впервые, другие – выходцы из одного города или даже одной школы. К сожалению, на этот раз рейв приводит к страшным последствиям. В разгар веселья на пляже обнаруживается убитая девушка – одна из несовершеннолетних участниц фестиваля. У полиции есть основания подозревать в нападении многих присутствующих – как подростков, так и их родителей.