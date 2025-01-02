Меню
Локерби 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Локерби
Локерби Сезоны Сезон 1

Lockerbie: A Search for Truth
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Локерби»

В 1-м сезоне сериала «Локерби» в 1988 году в небе над Шотландией происходит страшная трагедия. Через 38 минут после взлета взрывается пассажирский лайнер с 259 пассажирами на борту. Все они погибают. Также смерть настигает 11 ничего не подозревающих жителей городка Локерби, когда самолет падает прямо на их дома. Английский доктор Джим Свайр, потерявший в этой катастрофе 23-летнюю дочь Флору, считает, что за произошедшим стоят конкретные люди, которых необходимо наказать. Вместе с другими семьями погибших он создает кампанию за правду и справедливость и начинает собственное расследование. 

Рейтинг сериала

7.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Локерби»
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 января 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 января 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 января 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 января 2025
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 января 2025
