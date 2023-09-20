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Постер к 1-му сезону сериала Irrésistible
Киноафиша Сериалы Irrésistible Сезоны Сезон 1

Irrésistible, 1 сезон

Irrésistible
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Irrésistible»

В 1-м сезоне сериала Irrésistible создательница успешного подкаста по имени Адель приглашает на свое шоу интересного гостя – одаренного математика Артура. Но встреча этих незаурядных личностей завершается довольно странно. Обычно общительная и неунывающая девушка не может связать даже двух слов в его присутствии и с позором прерывает эфир. Артур не понимает, чем вызвано такое поведение. Выясняется, что у Адель есть серьезная психологическая проблема – посттравматическое расстройство из-за неудачного завершения отношений с любимым мужчиной. Теперь она органически неспособна находиться в обществе того, в кого она влюбляется.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 20 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2023
Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2023
Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2023
Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2023
Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
20 сентября 2023
Épisode 6
Сезон 1 Серия 6
20 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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